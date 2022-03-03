"هيئة السوق" تعتمد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، قراره باعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، أنها تهدف من خلال هذا التعديل، إلى تنظيم خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقًا للمادة 140 من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وتحديد الحد الأعلى لنسبة الزيادة في رأس المال دون حق الأولوية بنسبة 15% من رأس مال المُصدر لكل عملية زيادة في رأس المال دون حق الأولوية؛ ليكون خياراً إضافياً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى جانب الخيارات المتاحة حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.

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كما أضيف تعريف لمصطلح "إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقد روعي في تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة تضمين أحكام قرار مجلس الهيئة المُعلن سابقاً على موقع الهيئة الإلكتروني بتاريخ 22 أبريل 2021 في شأن إلزام المُصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً والمقومة بالريال السعودي من الشركات السعودية المساهمة والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يكون المستفيد منها شركة سعودية مساهمة، بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وإلزام مؤسسات السوق المالية التي يتم بواسطتها طرح أدوات الدين طرحاً خاصاً والمقومة بالريال السعودي بالإفصاح عن معلومات أدوات الدين المطروحة في موقع شركة تداول السعودية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال على موقعها الإلكتروني وعلى المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

بشار إلى أن الهيئة ستقوم في إطار مراجعتها الدورية للوائح والقواعد الصادرة عنها بتقييم أثر تطبيق هذه التعديلات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بنسبة زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وفئات المستثمرين الذين يجوز أن تطرح عليهم أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية -وفق التعديلات المشار إليها - وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.