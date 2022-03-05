86 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية في 24 ساعة

سيطر اللون الأحمر على منصات العملات الرقمية لتشهد السوق جلسة صادمة، تسببت في خسائر أكثر من 86 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، حيث كشف أمام الكونغرس، أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها.

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وقال "باول"، إن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونغرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية.

جاء لك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل.

وأشار "باول"، إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد انخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.7% لتخسر السوق نحو 86.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 1830 مليار دولار في تعاملات الجمعة، إلى مستوى 1743.3 دولار في تعاملات صباح السبت.

وسجلت "بيتكوين" تراجعاً بنسبة 5.8% فاقدة نحو 2432 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 41379 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 38947 دولار في تعاملات اليوم. كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 739 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثر" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 3.7% فاقدة نحو 101 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 2724 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 2623 دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 314.3 مليار دولار.

وفيما استقرت عملات "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.73 و 52.84 مليار دولار، على التوالي.

وسجلت عملة "بي إن بي" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 371.3 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 61.55 مليار دولار.