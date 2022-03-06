إصدارات السندات الجديدة بالصين 712.6 مليار دولار خلال يناير الماضي
بلغ إصدار سندات الحكومات المحلية 110.6 مليار دولار
بلغ إجمالي إصدار السندات في الصين 4.51 تريليون يوان (نحو 712.6 مليار دولار) في يناير الماضي، وفقا لبيانات من البنك المركزي.
وتظهر البيانات أن إصدار سندات الخزانة بلغ 466 مليار يوان (73.76 مليار دولار)، فيما بلغ إصدار سندات الحكومات المحلية 698.86 مليار يوان (110.62 مليار دولار).
وفي يناير، وصل إصدار السندات المالية إلى 797.1 مليار يوان، بينما بلغ إصدار سندات الشركات 1.33 تريليون يوان. ووصل حجم إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول إلى 25.94 مليار يوان، وسجلت قيمة إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 1.13 تريليون يوان، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.
وبنهاية يناير، وصلت قيمة السندات غير المسددة المحتجزة إلى 134.8 تريليون يوان، وفقا للبيانات.
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