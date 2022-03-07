هبوط المؤشرات الأميركية عند الفتح وسط مخاوف بشأن التضخم

انخفضت بورصة وول ستريت، في التعاملات المبكرة من جلسة يوم الاثنين، لتتراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية 1%،

ودفع احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا سعر خام برنت ليقفز فوق 130 دولارا للبرميل وزاد القلق من صعود حاد للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

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وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.10% إلى 33579.75 نقطة وسع خسائره إلى 1%، حسب رويترز.

وقفزت أسعار النفط في آسيا عند الافتتاح بنحو 18%، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب بعد التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، تسببت في موجات صدمات في السوق المترنحة بالفعل.

قلص برنت حوالي نصف تلك المكاسب بسرعة ليتداول بالقرب من 130 دولارًا للبرميل، عند أعلى مستوى في 13 عاما، وهو مستوى لا يزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي. تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.