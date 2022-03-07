أسعار الألومنيوم والنحاس ترتفع لمستويات قياسية بسبب الحرب الأوكرانية
مع زيادة مخاطر الإمداد
ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس، اليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الأوكرانية، وتجاوز الألمنيوم حاجز 4000 دولار للطن للمرة الأولى، بينما سجل النحاس أعلى مستوى له على الإطلاق.
وبلغ طن الألمنيوم للتسليم في ثلاثة أشهر ذروته عند 4026.50 دولار في سوق المعادن الأساسية في لندن (بورصة لندن للمعادن)، ووصل طن النحاس إلى مستوى تاريخي بلغ 10845 دولارًا قبل ساعات قليلة، نقلاً عن فرانس برس.
يأتي ذلك مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وزيادة مخاطر الإمداد في صناعة تواجه بالفعل نقصاً حاداً.
ومع وصول مخزونات الألمنيوم إلى مستويات منخفضة للغاية، فإن ارتفاع سعر المعدن يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات المصنعة، ويرى المحللون المزيد من المكاسب. إذ توقع غولدمان ساكس أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في غضون 12 شهراً وسط "ضيق غير مسبوق في العرض".
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