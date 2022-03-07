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بورصات الخليج تغلق على تباين رغم ارتفاع أسعار النفط

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سوق دبي المالي
مؤشر دبي تراجع 0.9%
أسواق الخليج

بورصات الخليج تغلق على تباين رغم ارتفاع أسعار النفط

مؤشر الأسهم المصرية يسجل أكبر خسارة في 10 أيام

دبي - رويترز

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أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على أداء متباين اليوم، إذ قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 في ظل مخاوف بشأن المعروض في السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية الأخرى، بينما تراجعت الأسهم في تداول محموم في أرجاء الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، حيث عوضت مكاسب في أسهم شركات المواد الأساسية والطاقة خسائر في الأسهم المالية.

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وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.9%، منخفضا للجلسة الثانية على التوالي بعد صعوده 4.1% الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي مستقرا، في حين صعد المؤشر القطري نحو 1% في سادس جلسة على التوالي من المكاسب.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 3.6%، مسجلا أكبر خسارة في أكثر من 10 أيام.

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