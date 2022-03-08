وول ستريت
تباين أداء المؤشرات الأميركية عند الفتح وسط مخاوف من حظر النفط الروسي
يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط والعقوبات على روسيا
تباين أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21% عند الفتح إلى 32885.17 نقطة، وفق رويترز.
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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04% إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24% ليهبط إلى 12800.04 نقطة.
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