مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود مع ارتفاع أسعار النفط
بلغ سعر برميل النفط الكويتي 127.7 دولار
واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت مرتفعا 1.13% إلى 8707.39 والمؤشر العام للسوق 0.92% إلى 7934.39 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.06% إلى 6645.47 نقطة.
وبلغ سعر برميل النفط الكويتي أمس الإثنين 127.7 دولار.
وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وكيبكو 5.4% والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3% وبنك بوبيان 6.1% وسهم البورصة 2.2%.
وانخفض سهم شركة طيران الجزيرة 3.8% بعد أن أعلنت عن "زيادات طفيفة" في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط.
وبلغت القيمة المتداولة 73 مليون دينار وكمية الأسهم 248.6 مليون سهم.