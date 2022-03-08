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مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود مع ارتفاع أسعار النفط

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مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود مع ارتفاع أسعار النفط

بلغ سعر برميل النفط الكويتي 127.7 دولار

الكويت -رويترز

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واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت مرتفعا 1.13% إلى 8707.39 والمؤشر العام للسوق 0.92% إلى 7934.39 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.06% إلى 6645.47 نقطة.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي أمس الإثنين 127.7 دولار.

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وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وكيبكو 5.4% والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3% وبنك بوبيان 6.1% وسهم البورصة 2.2%.

وانخفض سهم شركة طيران الجزيرة 3.8% بعد أن أعلنت عن "زيادات طفيفة" في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط.

وبلغت القيمة المتداولة 73 مليون دينار وكمية الأسهم 248.6 مليون سهم.

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