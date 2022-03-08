"هيئة السوق" توافق على زيادة رأس مال "الوطنية للتأمين"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب الشركة الوطنية للتأمين زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، سيحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

مادة اعلانية

وأضافت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني، أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وبينت أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.