أسهم أوروبا تنتعش بعد عمليات بيع استمرت 4 أيام

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ اختار المستثمرون الأسهم التي تضررت في عمليات بيع في السوق في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6% بعد سلسلة من الخسائر على مدى 4 أيام. وتصدرت قطاعات البنوك، المتضررة بشدة، والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب في التداولات الصباحية إذ تقدم كل منها أكثر من 4%.

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وصعدت أسهم موردي أبل الأوروبيين، مثل إيه.إس.إم.إل وإيه.إم.إس وإنفينيون، بما يتراوح بين 3.5% و5% بعد أن أضافت أبل خاصية الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى أجهزة آيفون إس.إي وآيباد إير منخفضة التكلفة وقدمت شريحة أسرع لأجهزة الكمبيوتر.

وقفز سهم شركة أديداس 7.6% بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها تتوقع تعافي مبيعات أعمالها في الصين لكنها حذرت من ضرر تصل تكلفته إلى 250 مليون يورو (273.10 مليون دولار) من وقف الأعمال في روسيا.

وتقدم سهم بنك يونيكريدت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، 7.4% وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 7.9%، حتى مع إفصاح البنكين عن انكشافهما على روسيا.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية في جلسة متقلبة أمس الثلاثاء بعد تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات النفط الروسية مما أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي. وفقد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ما يقرب من 13% منذ بداية العام.