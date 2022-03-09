أسواق الأسهم الخليجية تغلق على انخفاض

تراجعت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر أبوظبي أكثر من 2% حتى مع الحظر الأميركي على واردات النفط الروسية الذي دفع أسعار الخام للصعود نحو 130 دولارا للبرميل.

ونزل مؤشر أبوظبي الرئيسي 2.2% في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 20 ديسمبر الماضي.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي سويس"، دانيال تقي الدين، بشأن تراجع مؤشر أبوظبي: "بينما توفر أسعار النفط القوية بعض الدعم، فإنها تثير مخاوف من أنها قد تسفر عن تآكل الطلب".

وذكرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أنها ستشتري أصولا لتوليد الكهرباء في الإمارات لتوسيع تطوير الطاقة النظيفة، مما دفع أسهمها للصعود 2.4%.

وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية منخفضا 0.9%، فيما تخلى المؤشر الرئيسي في دبي عن مكاسب أولية لينهي الجلسة على انخفاض نسبته 0.8%، متكبدا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، في حين أغلق المؤشر القطري على هبوط 0.4%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2% بعدما تراجع على مدار ثلاث جلسات متتالية.