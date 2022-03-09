الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجني المستثمرين بعض الأرباح، في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2044.60 دولار للأونصة، بعدما صعد إلى 2069.89 دولار في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.

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وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% لتبلغ 2058.80 دولار للأونصة.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تايغر بروكرز في أستراليا، مايكل مكارثي، إن "أي خرق (للمستوى القياسي) سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع، أتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات".

واستقر سعر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.

وذكر محللون، أن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية، قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.

وارتفع سعر البلاديوم 1.5% إلى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 26.58 دولار للأونصة بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البلاتين 1.5% إلى 1170.76 دولار للأونصة.