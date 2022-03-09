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دبي تعتمد قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضية

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دبي (رويترز)
دبي (رويترز)
اقتصاد دبي

دبي تعتمد قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضية

أسست سلطة مستقلة للإشراف على "القطاع"

دبي - العربية.نت

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أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، عن اعتماد قانون لتنظيم الأصول الافتراضية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets، وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".

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وأضاف أن "المستقبل ملك لمن يصممه، واليوم من خلال قانون الأصول الافتراضية نسعى لنشارك في تصميم هذا القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع".

وتابع حاكم دبي: "خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل هدفها تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين فيه، والقادم أجمل وأشمل وأفضل".

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