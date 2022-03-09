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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل على إطلاق دولار رقمي

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البيت الأبيض
عملات مشفرة

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل على إطلاق دولار رقمي

في إطار الجهود لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيطلق في وقت لاحق، مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان الرئاسة الأميركية، أن بايدن سيوقع الأربعاء، مرسوما يطلب فيه من إدارته "إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي، في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.

يشار إلى أنه بعد ساعات من صدور القرار الأميركي بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسي، اكتست منصات العملات الرقمية باللون الأخضر، واندفعت "بيتكوين" نحو تسجيل مكاسب كبيرة، ما عزز من أرباح السوق لتصل إلى 132 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.

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