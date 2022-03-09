البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل على إطلاق دولار رقمي
في إطار الجهود لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة
أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيطلق في وقت لاحق، مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وجاء في بيان الرئاسة الأميركية، أن بايدن سيوقع الأربعاء، مرسوما يطلب فيه من إدارته "إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي، في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.
يشار إلى أنه بعد ساعات من صدور القرار الأميركي بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسي، اكتست منصات العملات الرقمية باللون الأخضر، واندفعت "بيتكوين" نحو تسجيل مكاسب كبيرة، ما عزز من أرباح السوق لتصل إلى 132 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.
-
أسهم أوروبا تنتعش بعد عمليات بيع استمرت 4 أياممؤشر ستوكس 600 الأوروبي يرتفع 2.6% أسواق المال
-
الكرملين: الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية على روسيارئيس وزراء روسيا: سنحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها اقتصاد
-
العملات المشفرة منفذ روسيا للاقتصاد العالميفي ضوء تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا، ينتاب المشرعون الامريكيون القلق حول استغلال الاموال الروسية للعملات المشفرة كمنفذ للهروب من العقوبات ... آراء