 انطلاق اكتتاب الأفراد في 5.94 مليون سهم من طرح "أماك".. اليوم

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن بدء اكتتاب الأفراد اليوم الأربعاء، في 5.94 مليون سهم تعادل 30% من إجمالي أسهم الشركة بعد الاكتتاب، بسعر 63 ريالا للسهم بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة 3 أيام تنتهي بانتهاء يوم الجمعة 11 مارس 2022.

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وكشفت شركة الراجحي المالية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، حيث بلغت نسبة التغطية 73.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 91.8 مليار ريال، حيث خصص لها بشكل مبدئي 19.8 مليون سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين للأفراد هو 10 أسهم.

كانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 22 ديسمبر 2021 على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين على طرح 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 660 مليون ريال بعد الاكتتاب.

يذكر أن الجهات المستلمة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض.