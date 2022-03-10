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إدراج وبدء تداول "الدواء للخدمات الطبية" الاثنين المقبل

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الدواء للخدمات الطبية
الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول "الدواء للخدمات الطبية" الاثنين المقبل

ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة "تداول" السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 11/08/1443 هـ الموافق 14/03/2022م برمز تداول 4163 وبالرمز الدولي SA15H14I11H6.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول"، ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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