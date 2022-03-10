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الموافقة على زيادة رأسمال مصرف الراجحي إلى 40 مليار ريال

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مصرف الراجحي 2022
مصرف الراجحي
سوق السعودية

الموافقة على زيادة رأسمال مصرف الراجحي إلى 40 مليار ريال

عن طريق منح أسهم مجانية

دبي - العربية.نت

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​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأسماله من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك بمنح 3 أسهم مجانية مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وسيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وبحسب بيان نشر على موقع هيئة السوق المالية السعودية، سيزداد عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى 4 مليارات سهم، بزيادة قدرها 1.5 مليار سهم.

وجاءت هذه الموافقة على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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