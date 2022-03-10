سعر الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2012 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس/آب 2020.

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وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8%، لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تايجر بروكرز في أستراليا "أي خرق (للمستوى القياسي) سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع. أتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات".

واستقر سعر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.

وقال محللون إن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.

وارتفع سعر البلاديوم 1.5%، إلى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38 بالمئة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وروسيا منتج رئيسي للبلاديوم المستخدم في صناعة السيارات.

وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 %، إلى 26.58 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البلاتين 1.5 %، إلى 1170.76 دولار للأوقية.