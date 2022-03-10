مصدران: "أدنوك" و"بورياليس" تسعيان إلى تعيين بنوك لترتيب طرح عام أولي لـ"بروج"

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكتها النمساوية "بورياليس" لصناعة الكيماويات، دعتا بنوكا لتقديم عروض لترتيب عملية إدراج مشروعهما المشترك للبلاستيك "بروج" في البورصة.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن "أدنوك" و"بورياليس"، دعتا عددا من البنوك المحلية والإقليمية للمشاركة في الطرح العام الأولي.

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وامتنعت "أدنوك" عن التعقيب، كما لم ترد شركة "بورياليس" المملوكة لشركة التكرير النمساوية "أو.إم.في" وشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي بعد على طلب للتعليق.

وأوضح المصدران، أن مهام التنسيق العالمية أُسندت لبنوك "سيتي" و"إتش.إس.بي.سي" و"مورجان ستانلي" وبنك أبوظبي الأول في وقت سابق من هذا العام.

وأشارا إلى أن بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" يسعى أيضا إلى تولي دور في العملية.

ولم يرد بنكا "إتش.إس.بي.سي" و"أبوظبي الأول" بعد على طلب للتعليق.

كما رفضت بنوك "غولدمان ساكس" و"سيتي ومورجان ستانلي" التعليق.

وتصنع بروج البلاستيك المستخدم في السيارات وتغليف المواد الغذائية من ضمن منتجات كثيرة.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، توظف الشركة 3000 شخص ولديها عملاء في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويقع مصنعها الرئيسي في أبوظبي، كما أن لديها مكتب تسويق ومبيعات في سنغافورة.

وكانت "أدنوك" و"بورياليس"، قالتا الشهر الماضي، إنهما تدرسان تنظيم طرح عام أولي محتمل لـ"بروج".