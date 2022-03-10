الأسهم الأوروبية تتراجع قبل قرار "المركزي" بشأن السياسات النقدية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية، والذي قد يسلط الضوء على تأثير الصراع على اقتصاد منطقة اليورو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة التي شهدت أفضل أداء يومي له منذ مارس 2020.

مادة اعلانية

وكانت شركات صناعة السيارات الأكثر تراجعا، في حين سجلت الأسهم قليلة المخاطر، مثل أسهم العقارات والرعاية الصحية خسائر صغيرة، بينما صعدت أسهم شركات النفط.

ومن المرجح أن يقدم البنك المركزي الأوروبي، تعهدات محدودة على صعيد السياسات النقدية، إذ أدت صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تغيير توقعاته للاقتصاد مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بالفعل إلى مستوى قياسي.

ونزل سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.0% بعد الإعلان عن وقف مؤقت لأعمالها في روسيا، لكن توقعاتها متفائلة لعام 2022.

وزاد سهم مجموعة وسائل الإعلام الفرنسية فيفيندي 0.8% بعد أن أعلنت عن مضاعفة أرباح التشغيل الأساسية في عام 2021.