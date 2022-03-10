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"وول ستريت" تفتح على انخفاض مع دعم بيانات التضخم توقعات رفع الفائدة

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تفتح على انخفاض مع دعم بيانات التضخم توقعات رفع الفائدة

"ناسداك" يتراجع 1.19%.. و"داو جونز" 0.54%

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في فبراير الماضي قفزت كما كان متوقعا مما عزز التوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفقا لوكالة "رويترز" تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 179.48 نقطة أو 0.54% إلى 33106.77 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 25.33 نقطة أو 0.59% عند 4252.55 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 157.20 نقطة أو 1.19% إلى 13098.35 نقطة.

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