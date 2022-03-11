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اكتتاب "النهدي".. 131 ريالا سعر الطرح النهائي

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النهدي الطبية
سوق السعودية

اكتتاب "النهدي".. 131 ريالا سعر الطرح النهائي

الشركة مهيأة لجمع 5.1 مليار ريال من عملية بيع الأسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة النهدي الطبية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ131 ريالا للسهم الواحد، أو 34.92 دولار، وبنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ووفقا للسعر النهائي للطرح ستقوم الشركة بجمع 5.1 مليار ريال، أو 1.36 مليار دولار من عملية بيع الأسهم.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد الموافق 13/3/2022م والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022م في تمام الساعة 5:00 مساءً.

وتم تخصيص 3.9 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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