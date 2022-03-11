الأسهم الأوروبية
تحول مفاجئ من المركزي الأوروبي للتشديد ينعش أسهم أوروبا بعد موجة بيع
قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتعوض بعضا من خسائرها أمس الخميس التي اقتربت من 2%، بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 %، في الجلسة السابقة.
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مهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي اليوم إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.
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