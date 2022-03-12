أسهم التكنولوجيا تقود هبوط وول ستريت.. والاهتمام يتجه لاجتماع الفيدرالي

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في آخر جلسات الأسبوع يوم الجمعة، بعد أن قادت أسهم التكنولوجيا والنمو انخفاضا واسعا في الوقت الذي تحول فيه الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع الحالي.

وفي ختام أسبوع متقلب، ارتفعت المؤشرات في بداية التعاملات بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات مع أوكرانيا دون تقديم أي تفاصيل لكن الأسهم هبطت بعد ذلك خلال الجلسة.

مادة اعلانية

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 55.08 نقطة أو 1.29% إلى 4204.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 294.44 نقطة أو 2.19% إلى 12835.53 نقطة، وفق رويترز.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 239.03 نقطة أو 0.72% إلى 32935.04.

وامتد تراجع أسهم الشركات العملاقة مثل أبل وتيسلا إلى المؤشر ستاندر اند بورز 500.

وتراجعت أسهم ميتا بلاتفورمز بعد أن رفعت روسيا دعوى جنائية ضد الشركة المالكة لفيسبوك بعد أن غيرت الشبكة الاجتماعية قواعد خطاب الكراهية للسماح للمستخدمين بالدعوة إلى "الموت للغزاة الروس" في سياق الحرب مع أوكرانيا.