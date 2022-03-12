الخزانة الأميركية تحذر من محاولات روسية لتجاوز العقوبات عبر العملات المشفرة

حذرت وزارة الخزانة الأميركية من محاولات روسية لاستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، توجيهات جديدة يوم الجمعة توضح أن المواطنين الأميركيين وشركات الأصول الرقمية مطالبون بالامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، حتى عند تسهيل المعاملات في العملات المشفرة.

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وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن الأشخاص في الولايات المتحدة وكذلك الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة "يجب أن يكونوا يقظين ضد محاولات التحايل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ويجب أن "يتخذوا خطوات قائمة على المخاطر لضمان عدم مشاركتهم في معاملات محظورة"، وفق رويترز.

يأتي التحذير في الوقت الذي يستجيب فيه الكثيرون في صناعة العملات الرقمية لمخاوف بعض المشرعين من إمكانية استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

قال مسؤولون في إدارة بايدن، إنهم لا يعتقدون أن روسيا ستكون قادرة على استخدام العملة المشفرة للتهرب تمامًا من العقوبات، لكنهم ما زالوا يحذرون الشركات من أن تساعد في ذلك.

وفي التوجيه الصادر يوم الاثنين، قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، إن البورصات المشفرة يجب أن تبلغ عن أي نشاط مشبوه، لكن إشعار الجمعة يذهب إلى أبعد من ذلك بالقول بوضوح إن البورصات محظورة من الانخراط في أو تسهيل المعاملات غير القانونية.

ولم تستجب بورصات العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك Coinbase وBinance، لدعوات حظر المستخدمين الروس.