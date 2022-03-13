حرب أوكرانيا تشعل سوق الذهب.. الطلبات تنهمر على تجار السبائك

عاد الذهب للعب دوره القديم كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار كل شيء من النفط والغاز إلى القمح والمعادن، وأثار مخاوف من التضخم وهدد النمو العالمي.

هذا الوضع جعل مستثمري التجزئة في كل مكان من فيينا وسنغافورة إلى نيويورك، يتهافتون على الذهب الآمن، الذي ارتفع إلى 2070.44 دولار للأوقية، بالقرب من الرقم القياسي الذي تم الوصول إليه خلال الوباء، وفق ما نشرته "بلومبرغ".

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تحول الارتفاع بنسبة 10٪ تقريبًا في أسعار الذهب منذ بداية العام إلى نعمة لتجار السبائك مثل رودولف برينر، مؤسس Philoro Edelmetalle GmbH، الذي تستقبل متاجره الآن صفوفًا طويلة من المشترين، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر مع عدم ظهور أي بوادر للتراجع.

قال برينر لوكالة "بلومبرغ": "عندما بدأت الأزمة في أوكرانيا، رأينا طلبيات ضخمة تشكل ثلاثة أضعاف مستواها الطبيعي.. الناس يشترون كل شيء".

وتظهر قصص مماثلة من تجار الذهب في جميع أنحاء العالم، ففي Empire Gold Buyers في نيويورك، يقول الرئيس التنفيذي جين فورمان إن 30٪ من عملائه الذين يتاجرون في السلع الفاخرة مثل الساعات والمجوهرات يريدون السبائك بدلاً من النقود.

شهد جريجور جريجرسن، مؤسس Silver Bullion Pte Ltd في سنغافورة، ارتفاعًا في مبيعات الذهب والفضة بنسبة 235٪ في الأسبوع الأول للغزو الروسي، وازداد الطلب منذ ذلك الحين.

قال جريجرسن لـ"بلومبرغ": "يفكر المستثمرون وفق السيناريو الأسوأ للحرب في أوكرانيا، ويجدون أنه من الحكمة شراء أصول الملاذ الآمن في ولاية قضائية آمنة مثل سنغافورة".

يأتي الطلب المتزايد بعد عام قوي بالفعل لشراء المعادن، خاصة في الدول الغربية. وقد بلغ الطلب على السبائك والعملات 1124 طنًا في العام 2021، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عقد. ساعد ذلك في دعم الأسعار في وقت لم يكن المستثمرون المؤسساتيون قد تراجعوا كثيرًا.

لا يزال هناك مشترو ذهب أكثر من البائعين، وفقًا لآش كوندرا، الذي يدير شركة J Blundell & Sons في حي Hatton Garden التاريخي للمجوهرات في لندن. ويعزو ذلك إلى البيئة التي تسيطر عليها المخاوف بين مستثمري التجزئة.

وقال: "أشتري حوالي 60٪ مما كنت عليه في 2020.. الآن، أنا أبيع أكثر"، بحسب ما نقلت عنه "بلومبرغ".