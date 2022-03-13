انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "النهدي الطبية" 3.9 مليون سهم

بدأ اليوم الأحد، اكتتاب الأفراد في طرح شركة النهدي الطبية 3.9 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ويستمر اكتتاب الأفراد إلى يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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وحددت النهدي الطبية سعر الطرح النهائي بـ131 ريالا للسهم الواحد، أو 34.92 دولار.

وتتمثل عملية الطرح، في طرح 39 مليون سهم من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم النهدي الطبية بنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بشكل مبدئي 39 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 35.1 مليون سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب فرد هو 250 ألف سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح إن وجدت على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 390 ألف مكتتب فلا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشارين الماليين.

وحددت الشركة بنوك الأهلي السعودي وساب والرياض والراجحي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني كجهات مستلمة لطلبات الاكتتاب.

ويبلغ رأسمال النهدي الطبية 1.3 مليار ريال، وتمتلك الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية "القابضة سدكو" 35% من أسهمها وكذلك تمتلك شركة النهدي القابضة المحدودة 35%.

وتبلغ حصيلة الاكتتاب في أسهم "النهدي" 1.36 مليار دولار، وفق حسابات "بلومبرغ".

وأفادت بلومبرغ بأن الطرح العام الأولي قد يكون أكبر إدراج في المملكة منذ أن جمعت أرامكو السعودية ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2019.