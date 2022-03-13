بدء فترة الاكتتاب في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"

أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول (الصندوق) عن بدء فترة الاكتتاب في الصندوق، اعتبارا من اليوم الأحد، والتي تستمر لمدة 15 يوم عمل، حيث ستنتهي يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق، متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

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وأضافت أن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، إضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها.

وبينت أن ذلك يتم من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.

ووفقا للبيان، فإن بإمكان المستثمرين المهتمين من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الآخرين المتاح لهم امتلاك أوراق مالية مدرجة في تداول السعودية (تداول)، الاشتراك في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" بسعر الطرح البالغ 10 ريالات سعودية للوحدة الواحدة، عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجهات المستلمة وهي "الجزيرة كابيتال" و"مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي السعودي" و"بنك الرياض".

كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات المتاح على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق "الخبير المالية"، حيث إن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 1000 ريال سعودي (100 وحدة).