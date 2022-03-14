أداء متباين للأسهم الأميركية على وقع المحادثات الروسية الأوكرانية

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند افتتاح التداول في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين صعدت أسهم البنوك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.

بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.17% إلى 33000.37 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.04% إلى 4202.75 نقطة.

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وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.38% إلى 12795.12 نقطة.