.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البلاديوم يهبط 16% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

  • الخط
البلاديوم
البلاديوم أنهى معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية
سعر الذهب

البلاديوم يهبط 16% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

الذهب ينزل 1% وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في محادثات السلام

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية اليوم الإثنين، أكثر من 16% إلى 2362.66 دولار للأونصة، منهياً معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وانخفض الذهب أيضا أكثر من 1%، وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في محادثات السلام.

وكان البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له، هبط 9.3% إلى 2555.46 دولار للأونصة ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل.

مشروع قانون أوروبي يتجه لحظر البيتكوين والإيثريوم أسواق المال عملات مشفرة مشروع قانون أوروبي يتجه لحظر البيتكوين والإيثريوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 3.7% إلى 1039.85 دولار.

وتراجع الذهب 1.2% إلى 1962.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 1% لتصل إلى 1964.00 دولار.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 25.20 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟ هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟
اكتشف المزيد