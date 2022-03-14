البلاديوم يهبط 16% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

تراجع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية اليوم الإثنين، أكثر من 16% إلى 2362.66 دولار للأونصة، منهياً معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وانخفض الذهب أيضا أكثر من 1%، وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في محادثات السلام.

مادة اعلانية

وكان البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له، هبط 9.3% إلى 2555.46 دولار للأونصة ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 3.7% إلى 1039.85 دولار.

وتراجع الذهب 1.2% إلى 1962.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 1% لتصل إلى 1964.00 دولار.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 25.20 دولار للأونصة.