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الذعر يسيطر على متداولي أسهم التكنولوجيا في الصين

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مؤشر Hang Seng للأسهم الصينية
مؤشر Hang Seng للأسهم الصينية
الأسواق العالمية

الذعر يسيطر على متداولي أسهم التكنولوجيا في الصين

هانغ سنغ للتكنولوجيا تراجع بأكثر من 9٪

دبي - العربية.نت

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استمرت عمليات البيع التي طالت أسهم التكنولوجيا الصينية اليوم الاثنين، حيث رفعت علاقة بكين الوثيقة مع موسكو المخاطر على شركات البر الصيني الرئيسي التي تضررت من جراء تجدد الحملة التنظيمية.

انخفض مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بأكثر من 9٪، ممهداً لأكبر هبوط منذ يوليو 2020، وقاد الخسائر في أسواق هونغ كونغ والصين الأوسع.

وتراجع مؤشر Golden Dragon، الذي يتتبع إيصالات الإيداع الأميركية للشركات الصينية، بنسبة 10٪ في يومين متتاليين الأسبوع الماضي، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخه الممتد لـ 22 عامًا، بحسب "بلومبرغ".

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يأتي هذا التعثر في أعقاب تقرير أظهر أن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في حربها الدائرة بأوكرانيا. ويشعر المتداولون بالقلق من أن الانفتاح المحتمل لبكين تجاه فلاديمير بوتين قد يؤدي إلى رد فعل عالمي عنيف ضد الشركات الصينية، وحتى إلى العقوبات.

يأتي ذلك على رأس سلسلة من المخاوف التنظيمية، إذ حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي أول دفعة من الأسهم الصينية كجزء من حملة على الشركات الأجنبية التي ترفض فتح دفاترها أمام المنظمين الأميركيين، مما يزيد من مخاطر الشطب.

كما أن تفشي فيروس كوفيد-19 المتزايد في الصين وإغلاق مركز التكنولوجيا في مدينة Shenzhen يعيقان توقعات الأرباح.

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