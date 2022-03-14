عملات أجنبية
الين يتراجع إلى أدنى مستوياته أمام الدولار
توقعات بإبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير
انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات قبل اجتماع بنك اليابان المرتقب يوم الجمعة مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع بنك باركليز أن يستمر الدولار بتسجيل المكاسب مقابل الين وسط سياسة بنك اليابان المتساهلة مقارنة بالفدرالي الأميركي الذي من المتوقع أن يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2018 في اجتماعه الأسبوع الحالي.
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