انطلاق تداول أسهم "الدواء للخدمات الطبية" في سوق السعودية.. اليوم

يبدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق السعودية الرئيسية برمز تداول 4163 وبالرمز الدولي SA15H14I11H6.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت الشركة قد طرحت 25.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال موزع على 850 مليون سهم.خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأحد 27 فبراير 2022 وانتهت في يوم الثلاثاء 1 مارس 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2.55 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 73 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بعدد مرات تغطية بلغت 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من المؤسسات المشاركة ما مجموعه نحو 100.2 مليار ريال.

وتأسست أول صيدلية تابعة لشركة الدواء للخدمات الطبية في عام 1993، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية، بالإضافة إلى قنوات البيع بالجملة وعبر الإنترنت.

وحققت الشركة أداء ماليا خلال العامين 2019 و2020 بنمو في المبيعات 4.4% و25.2% على التوالي، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 40.1% و37.9% على التوالي.