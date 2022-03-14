اكتتاب السعودية لتمويل المساكن.. تحديد النطاق السعري بين 17 و20 ريالا للسهم

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، للشركة السعودية لتمويل المساكن، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 17 ريالا و20 ريالا للسهم الواحد.

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وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، تبدأ يوم غد الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022.

وبينت الشركة أن عملية الطرح، تتمثل بطرح 30 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (أسهم الطرح)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 4.999 ملايين سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.