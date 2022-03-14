"نيكاي" الياباني يغلق على ارتفاع مع تراجع النفط وإصابات "كوفيد-19"
صعود أسعار 177 سهماً من 225 سهماً مدرجة على المؤشر
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الاثنين، مدعوما بتراجع أسعار النفط الخام مع شعور المستثمرين بقدر أكبر من التفاؤل إزاء محادثات السلام الروسية الأوكرانية.
وقفزت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر مع تراجع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" وتجدد آمال استئناف برنامج حكومي لدعم السياحة.
وارتفعت أسهم القطاع المالي مع تحسن توقعات الأرباح نتيجة ارتفاع عائدات السندات العالمية طويلة الأجل.
كما ارتفعت أسهم قطاع السيارات بعد أن رفع ضعف الين من قيمة المبيعات في الخارج.
وصعد "نيكاي" عند الإغلاق 0.58% إلى 25307.85 نقطة.
وارتفعت أسعار 177 سهما من 225 سهما مدرجة على المؤشر.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71% إلى 1812.28 نقطة.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أمس الأحد، إن روسيا تظهر دلائل على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات موضوعية بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عن أعلى مستوياتها.
وقفز سهم شركة السفر "إتش.آي.إي" 7.53% وشركة الطيران "إيه.إن.إيه" القابضة 2.94%.
وصعد سهم طوكيو إلكترون 1.31%، وأدفانتيست 2.21%.
وزاد سهم تويوتا 2.88% ونيسان 2.04%.
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