السعودية تقفل طرح مارس من الصكوك بـ 10.3 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليار ريال.

بحسب البيان الصادر من المركز، اليوم الثلاثاء، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الشريحة الأولى 3.575 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

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وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.

وكان حجم إصدار الصكوك في فبراير الماضي بلغ 13.17 مليار ريال، قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 7.52 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 5.6 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.