اليورو يصعد وسط آمال إحراز تقدم في محادثات السلام الأوكرانية

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء، على أمل إحراز تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، على الرغم من تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

ومن المتوقع استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس اليوم، لتخفيف الأزمة بعد محادثات عبر الفيديو لم يُعلن بعدها إحراز أي تقدم.

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وواصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها اليوم الثلاثاء، لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من اضطرابات أخرى في الإمدادات.

وقال محللو العملات لدى مصرف كومرتس بنك في مذكرة للعملاء: "هذا يعكس أملا في أن تؤدي المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى حل وشيك وسلمي"، في إشارة إلى تراجع أسعار النفط.

وارتفع اليورو 0.55% إلى 1.0999 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، 0.3% إلى 98.808.

واستقر اليوان عند 6.3999، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 الليلة الماضية عند 6.4095.

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكوفيد-19، إذ زادت إلى أكثر من مثلي اليوم السابق بعد فرض حظر سفر نادر على شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد.

وارتفع الين الياباني 0.3% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار عند 118.44 الليلة الماضية، بينما يستعد بنك اليابان المركزي للإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الأسبوع.