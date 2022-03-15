سوق الأسهم السعودية تواصل الهبوط لليوم الخامس مع انخفاض النفط

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء، هبوطه لليوم الخامس على التوالي، متأثرا بانخفاض أسعار النفط ومخاوف من تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.68% إلى 12407.6 نقطة.

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واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار، أو 5.6%، إلى 100.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، بعد أن هوت بما يزيد عن ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسهم أرامكو 1.4%، وسابك 2.2%، وبنك الرياض 2.9%، و"تصنيع" 2.5%.

وبلغت قيمة التداولات نحو 7 مليارات ريال وكمية الأسهم 156.5 مليون سهم.