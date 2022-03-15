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هبوط بورصات أوروبا مع تأثر النفط والتعدين بموجة كورونا في الصين

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الأسهم الأوروبية

هبوط بورصات أوروبا مع تأثر النفط والتعدين بموجة كورونا في الصين

انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 5% ونزلت أسعار المعادن الصناعية

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية من القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، كما زاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4% و3.2%.

انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 5% ونزلت أسعار المعادن الصناعية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين أحد أكبر المستهلكين.

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