هيئة سوق السعودية تطرح تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم للمناقشة

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، نشر مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 14 أبريل 2022.

وقالت الهيئة في بيان، إن أبرز العناصر الرئيسة للمشروع تتمثل في تطوير الأحكام المنّظمة للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر، بما في ذلك تمكين المستشار المالي من تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في التعليمات، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.

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وتتمثل أيضاً في تحديد واجبات المستشار المالي فيما يتعلق بالتحقق من مدى توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، بالإضافة إلى تطوير الأحكام المنظمة لتخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وجاء نص مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية: