سوق السعودية
هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "البحري" إلى 4.92 مليار ريال
عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25%
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، زيادة رأسمالها من 3.94 مليار ريال إلى 4.92 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25% (منح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة) يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وشددت الهيئة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، على أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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