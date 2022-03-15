"نيكاي" الياباني يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين

المجاورة والشريك التجاري الرئيسي، لكن حدّ من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية وهو الأول منذ ثلاث سنوات والمنتظر في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة اليوم، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية إلى جانب الانتشار السريع لفيروس "كورونا" في الصين والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

مادة اعلانية

وارتفع "نيكاي" عند الإغلاق 0.15% إلى 25346.48 نقطة بعد أن فتح على انخفاض 0.35%.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو، ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8% بعد أن قفزت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف الليلة الماضية.

وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37%.

وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر، حيث هبط مؤشرها 6.58% متأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط.

وهبط سهم إينبكس 6.82%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79% إلى 1826.63 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ زاد سهم سوبارو 4.51% ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكاي.

كما ارتفع سهم نيسان 4.22%، وسهم تويوتا 2.14%.