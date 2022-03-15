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"وول ستريت" تفتح على ارتفاع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تفتح على ارتفاع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي

"داو جونز" يصعد 0.13%.. و"ناسداك" 0.83%

واشنطن - رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، وسط استمرار تراجعات أسعار النفط، بينما يعكف المستثمرون أيضا على تقييم آثار قيود جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.13% إلى 32989.27 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.38% إلى 4188.82 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.83% إلى 12685.23 نقطة.

وكان أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، تباين عند افتتاح التداول في بورصة وول ستريت، أمس الاثنين، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

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