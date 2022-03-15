"وول ستريت" تفتح على ارتفاع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، وسط استمرار تراجعات أسعار النفط، بينما يعكف المستثمرون أيضا على تقييم آثار قيود جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.13% إلى 32989.27 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.38% إلى 4188.82 نقطة.

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وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.83% إلى 12685.23 نقطة.

وكان أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، تباين عند افتتاح التداول في بورصة وول ستريت، أمس الاثنين، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.