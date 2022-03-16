البورصة التركية تخرج عن السيطرة.. بيع على المكشوف وهروب للمستثمرين الأجانب 

بلغ البيع على المكشوف أعلى مستوياته في بورصة إسطنبول منذ نوفمبر الماضي مع ارتفاع مخاطر الأسهم بحسب بيانات شركة IHS Market.

وأضافت الحرب الأوكرانية ضغوطاً تضخمية جديدة وزادت هروب المستثمرين الأجانب.

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وتم اقتراض نحو 20% من صندوق iShares MSCI Turkey وبيعها على المكشوف، في وقت سحب المستثمرون الأجانب ما يعادل 835 مليون دولار من الأسهم التركية العام الحالي.