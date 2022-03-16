أسهم اليابان
المؤشر نيكاي الياباني يفتح على زيادة 0.9%
مؤشر توبكس يصعد 0.8%
فتح المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء على ارتفاع 0.9% إلى 25574.90 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% إلى 1841.19 نقطة، ليواصل بذلك ارتفاعه لليوم الثاني بعد بيانات قوية من اقتصاد الصين.
ويحد من ارتفاع السوق الياباني الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية وهو الأول منذ ثلاث سنوات والمنتظر الإعلان عنه اليوم.
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