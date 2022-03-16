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بورصة قطر: إصلاح خلل فني أوقف تحديث المؤشرات

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بورصة قطر
اقتصاد قطر

بورصة قطر: إصلاح خلل فني أوقف تحديث المؤشرات

جميع بيانات السوق الأخرى لم تتأثر

دبي - العربية.نت

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قالت بورصة قطر، إنها أصلحت خللاً فنياً أدى إلى إيقاف تحديث المؤشرات، خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وأضافت أن جميع بيانات السوق الأخرى لم تتأثر بهذا الخلل.

جاء ذلك بعد إعلان البورصة عن حدوث خلل فني أدى لإيقاف تحديث المؤشرات، والعمل على إصلاحه في وقت سابق من الجلسة.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.11% ما يعادل 14.93 نقطة عند مستوى 13221.09 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 199.75 مليون ريال قطري، عبر التداول على نحو 77.02 مليون سهم.

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