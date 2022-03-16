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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 2% عند مستوى 12656 نقطة

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سوق الأسهم السعودية تداول
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 2% عند مستوى 12656 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي"، اليوم الأربعاء، مرتفعا 2%، ليقفل عند مستوى 12656.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية "واس" لسوق الأسهم السعودية، 264 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن، واتحاد اتصالات، وأرامكو السعودية، وأسترا الصناعية، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعا.

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أما أسهم شركات كهرباء السعودية، والشرقية للتنمية، وولاء، وعطاء، وأمانة للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وكهرباء السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي، واتحاد اتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.

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