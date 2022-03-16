هيئة السوق توافق على طرح 30% من أسهم "عبدالله العثيم للاستثمار" للاكتتاب العام
أكدت أن الموافقة نافذة لفترة 6 أشهر
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب شركة عبدالله العثيم للاستثمار، طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وذكرت الهيئة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأضافت أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، لافتة إلى أن الموافقة تعتبر ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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