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الموافقة على طلب "رتال" تسجيل وطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

الموافقة على طلب "رتال" تسجيل وطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

"الشركة" تعتزم طرح 12 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة رتال للتطوير العمراني طرح 12 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من أسهم الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وذكرت الهيئة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن موافقتها على الطلب، تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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