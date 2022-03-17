أسواق الخليج تصعد مدعومة بأسعار النفط

أنهت أسواق الخليج تعاملاتها على ارتفاع اليوم الخميس، مع صعود أسعار النفط بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية أن من الممكن توقف ضخ ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته، بدءا من الشهر المقبل.

قفزت أسعار النفط، وهي عامل محرك رئيسي في أسواق الخليج المالية، واقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 105 دولارات للبرميل.

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وارتفع المؤشر القطري 0.9% بفعل زيادة سهم مجموعة استثمار القابضة 7.5%، بعد حصول شركة التمويل العقاري على موافقة تنظيمية لشراء مجموعة إليجانسيا.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.9%، مدعوما بصعود سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 7%. وتلقى المؤشر دعما أيضا من شركات مالية مثل بوبا العربية وسلامة للتأمين التعاوني وبنك الجزيرة.

في أبوظبي، زاد مؤشر البورصة 0.2%، في حين صعد مؤشر بورصة دبي 1.1%. وارتفعت أسهم قيادية منها سهما سوق دبي المالي وإعمار العقارية مما دعم المؤشر.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في السوق المصرية 0.2%.